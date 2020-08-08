Москва
Профиль пользователя Anny_13

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О себе

Учусь на экономиста, очень много времени провожу дома, но хочу найти друзей для прогулок и посещений интересных мест.

Буду рада познакомиться с открытым и добрыми людьми!

Профиль обновлён 31 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа

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📺 Политика

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