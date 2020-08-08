Москва
Профиль пользователя Anny_13
О себе
Учусь на экономиста, очень много времени провожу дома, но хочу найти друзей для прогулок и посещений интересных мест.
Буду рада познакомиться с открытым и добрыми людьми!
Профиль обновлён 31 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа
Не нравится:
📺 Политика
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
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Ищу подруг❤️🔥
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Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
Ищу компаньонок/подруг🌷
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