Москва
Профиль пользователя Anny44

фото пользователя Anny44

О себе

Хочется встретить новых друзей и единомышленников близких по духу.
Погулять в парке, сходить на выставку, в театр, на концерт, посидеть в уютном ресторане.
Открытая и жизнерадостная.
Люблю природу, пешие прогулки, спорт, вкусные, атмосферные места. 🙋🏼‍♀️

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ✝️ Религия 📺 Политика 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Хочу найти подруг!

маленькое фото пользователя marina.white
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.