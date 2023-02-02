Обожаю активный отдых. Я - меломан. Обожаю слушать музыку, петь ее, и танцевать под нее. Да и просто ее фоновое присутствие. Когда Господь раздавал мозги, я стояла в очереди за чувством юмора. Обожаю фотографировать и видеть счастье в мелочах.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб ☣️ Токсичность

Москва → Другое Погулять в Серебряном бору. Можно поплавать на Сапе, активно провести

Москва → Другое Кататься на великах по Москве.

Мытищи → Другое Покататься на машине и общение

Москва → Другое Пообщаться о чем нибудь интересно, любые темы

Москва → Другое У кого какие планы на выходные ?

Москва → Другое Общение с интересными людьми на самые разные темы.

Москва → Другое Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.