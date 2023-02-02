Москва
Профиль пользователя AnnSoul
О себе
Обожаю активный отдых.
Я - меломан. Обожаю слушать музыку, петь ее, и танцевать под нее. Да и просто ее фоновое присутствие.
Когда Господь раздавал мозги, я стояла в очереди за чувством юмора.
Обожаю фотографировать и видеть счастье в мелочах.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу знакомства, новых друзей после переезда
Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте
Общение с интересными людьми на самые разные темы.
У кого какие планы на выходные ?
Сыграем????
Пообщаться о чем нибудь интересно, любые темы
Покататься на машине и общение
Кататься на великах по Москве.
Погулять в Серебряном бору. Можно поплавать на Сапе, активно провести
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