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Москва
Обо мне:
Москва
Профиль пользователя Anniiikka
О себе
Обо мне:
Метиска 🇷🇺🇬🇪
Амбиверт
Я разносторонний человек 👩🏻⚕️👩🏻🍳👩🏻💻👩🏻🔬👩🏻🎨
хочу расширить свой круг общения🙂
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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