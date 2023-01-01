Москва

Профиль пользователя Anniiikka

О себе Обо мне:

Метиска 🇷🇺🇬🇪

Амбиверт

Я разносторонний человек 👩🏻‍⚕️👩🏻‍🍳👩🏻‍💻👩🏻‍🔬👩🏻‍🎨

хочу расширить свой круг общения🙂

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 20 пользователями

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