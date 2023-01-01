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Москва
Профиль пользователя Anniiikka

фото пользователя Anniiikka

О себе

Обо мне:
Метиска 🇷🇺🇬🇪
Амбиверт
Я разносторонний человек 👩🏻‍⚕️👩🏻‍🍳👩🏻‍💻👩🏻‍🔬👩🏻‍🎨
хочу расширить свой круг общения🙂

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

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📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить куда-то девочками 💅🏼

маленькое фото пользователя anas.tasia
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

РАДОВАТЬСЯ СОЛНЫШКУ☀️☺️

маленькое фото пользователя Alexandrus_kz
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Dmitry2097
Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя Anastasia93_0900
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя bisler
маленькое фото пользователя Sergey2023_m
маленькое фото пользователя Della
маленькое фото пользователя JaneLane
маленькое фото пользователя SnezhanaLevi
маленькое фото пользователя Lana095
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Black_gold
маленькое фото пользователя Asif99
маленькое фото пользователя Dilara
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя ibrahim_eminali
маленькое фото пользователя Alex.Cri
маленькое фото пользователя Omar1234
Откликнулось 30 участников

Москва → прогуляться, перекусить

💅🏼🌸🧁GIRLS ВСТРЕЧИ 💅🏼🌸🧁

маленькое фото пользователя Lana095
маленькое фото пользователя Lesya97
маленькое фото пользователя Anastasy
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулись 134 участника

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулись 94 участника

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 79 участников

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go любоваться красивой осенью?) 🍁

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе, обсудить женские штучки👌 Девочки 19-24🙏

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя kk_corporation

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти открытых девчонок, погулять и поболтать!

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя truemarrie

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в клуб, на выставку, в театр

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя wokoo

Москва → другое

девочки, давайте общаться

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Hopper

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть за чашкой кофе с обсуждением обо всем на свете ❤️

Откликнулось 6 участников

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