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Москва
Профиль пользователя Annie87

фото пользователя Annie87

О себе

Посещаю театры, музеи, кафе, крестики, выставки, концерты, фестивали, интересные места. Люблю активный отдых - вело, коньки, прогулки. Путешествую. Ищу компанию для этих активностей, друзей по интересам

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулись 84 участника

маленькое фото пользователя JennaLee

Москва → прогуляться, перекусить

Давай дружить пока я не стала знаменитой 😏🙃

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя DaraS

Москва → прогуляться, перекусить

Встретить Новый год на Эльбрусе🎅🏼🏔️

Откликнулись 4 участника

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