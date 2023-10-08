⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Annie87
О себе
Посещаю театры, музеи, кафе, крестики, выставки, концерты, фестивали, интересные места. Люблю активный отдых - вело, коньки, прогулки. Путешествую. Ищу компанию для этих активностей, друзей по интересам
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Спорт, бег, йога
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам