Москва
Профиль пользователя Annie

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О себе

Учитель английского, учу испанский, читаю милые книги, воспитываю кота.
Люблю людей с чувством юмора. Нравится гулять и вкусно кушать, практиковать языки и смеяться.
Хожу на сайклинг, йогу, танцы и бокс в зависимости от настроения) всегда рада другу в спорте, книгах или языках.
Хочу кататься на коньках, лыжах, слепить снеговика и поиграть в снежки этой зимой)))

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хотелось бы найти людей в СВАО (Бибирево/Медведково)

Москва → прогуляться, перекусить

Танцевать в бар под мировую попсу 😁

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

Москва → Другое

Девочки, пишите, будем знакомиться)

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя Canary
Москва → Другое

Шахматы в чайной

маленькое фото пользователя Grouse
Москва → Другое

Обсудить книги или прогуляться по библиотекам

маленькое фото пользователя Slavannnn
Москва → Другое

А давайте поиграем в пейнтбол?)

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Чаепитие «Лесная чайная»

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