Учитель английского, учу испанский, читаю милые книги, воспитываю кота. Люблю людей с чувством юмора. Нравится гулять и вкусно кушать, практиковать языки и смеяться. Хожу на сайклинг, йогу, танцы и бокс в зависимости от настроения) всегда рада другу в спорте, книгах или языках. Хочу кататься на коньках, лыжах, слепить снеговика и поиграть в снежки этой зимой)))

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Москва → Другое А давайте поиграем в пейнтбол?)

Москва → Другое Обсудить книги или прогуляться по библиотекам

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

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