Москва
Профиль пользователя Annie
О себе
Учитель английского, учу испанский, читаю милые книги, воспитываю кота.
Люблю людей с чувством юмора. Нравится гулять и вкусно кушать, практиковать языки и смеяться.
Хожу на сайклинг, йогу, танцы и бокс в зависимости от настроения) всегда рада другу в спорте, книгах или языках.
Хочу кататься на коньках, лыжах, слепить снеговика и поиграть в снежки этой зимой)))
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Женская тусовка
Девочки, пишите, будем знакомиться)
Поговорить
Шахматы в чайной
Обсудить книги или прогуляться по библиотекам
А давайте поиграем в пейнтбол?)
Чаепитие «Лесная чайная»
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