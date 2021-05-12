Москва
Профиль пользователя AnnGOrkova

фото пользователя AnnGOrkova

О себе

Попозже расскажу

Профиль обновлён 11 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес ✝️ Религия

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Третьяковская галерея 11.05

Москва → путешествия

Осетия 14-18 мая

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

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