Привет! Я - Аня и мне 34г. Недавно меня так заинтересовала психология, что я решила пойти учиться на психолога-консультанта. Увлекаюсь картами таро 🫶🏻. Спортом занимаюсь только в мыслях) но неровно дышу к йоге и бачате. Люблю неглупое кино, смешные спектакли, и совершенно разную музыку. Предпочитаю радоваться мелочам, чем не радоваться)) В людях ценю искренность и доброту. У меня есть двое детей, и я замужем.

Профиль обновлён 28 марта 2023 г.

🏫 Учеба 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

Москва → пообщаться Может нам с тобой повезет, ✨и мы найдем друг в друге дружбу?!)

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