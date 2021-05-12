Москва
Профиль пользователя annfedulova

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О себе

Привет! Я - Аня и мне 34г.
Недавно меня так заинтересовала психология, что я решила пойти учиться на психолога-консультанта. Увлекаюсь картами таро 🫶🏻. Спортом занимаюсь только в мыслях) но неровно дышу к йоге и бачате. Люблю неглупое кино, смешные спектакли, и совершенно разную музыку. Предпочитаю радоваться мелочам, чем не радоваться)) В людях ценю искренность и доброту.
У меня есть двое детей, и я замужем.

Профиль обновлён 28 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Может нам с тобой повезет, ✨и мы найдем друг в друге дружбу?!)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Возраст 36+-

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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