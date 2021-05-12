Москва
Профиль пользователя annfedulova
О себе
Привет! Я - Аня и мне 34г.
Недавно меня так заинтересовала психология, что я решила пойти учиться на психолога-консультанта. Увлекаюсь картами таро 🫶🏻. Спортом занимаюсь только в мыслях) но неровно дышу к йоге и бачате. Люблю неглупое кино, смешные спектакли, и совершенно разную музыку. Предпочитаю радоваться мелочам, чем не радоваться)) В людях ценю искренность и доброту.
У меня есть двое детей, и я замужем.
Профиль обновлён 28 марта 2023 г.
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