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Москва
Профиль пользователя Annete

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О себе

катаюсь на велосипеде, учусь танцевать WCS, люблю гулять по городу и путешествовать

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

на романтичное свидание

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Откликнулся 1 участник
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