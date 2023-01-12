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Москва
Москва
Профиль пользователя Annete
О себе
катаюсь на велосипеде, учусь танцевать WCS, люблю гулять по городу и путешествовать
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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