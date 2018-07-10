Москва
Профиль пользователя AnNechka

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О себе

Ищу компанию веселых интересных людей обоего пола. За любые активности , будь то прогулка , поход в театр, музей и тд!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alex_hase
Москва → Другое

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.

маленькое фото пользователя FoxFish
Москва → Другое

Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?

маленькое фото пользователя Pro100Ivan
Москва → Другое

На пляж хочу 🥰

маленькое фото пользователя TimMSK
Москва → Другое

Прогуляться по Патрикам, перекусить

маленькое фото пользователя Mans_Freedom
Москва → Другое

Вместе кататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Прогуляться по ночной Москве

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