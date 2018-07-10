Ищу компанию веселых интересных людей обоего пола. За любые активности , будь то прогулка , поход в театр, музей и тд!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁

Москва → Другое Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?

Москва → Другое Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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