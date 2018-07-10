Москва
Профиль пользователя AnNechka
О себе
Ищу компанию веселых интересных людей обоего пола. За любые активности , будь то прогулка , поход в театр, музей и тд!
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.
Москва → Другое
Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?
Москва → Другое
На пляж хочу 🥰
Москва → Другое
Прогуляться по Патрикам, перекусить
Москва → Другое
Вместе кататься на велосипедах
Москва → Другое
Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁
Москва → Другое
Прогуляться по ночной Москве
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