Москва
Профиль пользователя Anna.s.i

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О себе

Рисую мультяшные арт портреты почти даром ! пиши !

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

найти подругу, с которой можно поговорить обо всем, быть собой

Москва → пообщаться

рисую мультяшные арт портреты почти бесплатно! пиши !

Москва → пообщаться

рисую мультяшные арт портреты почти бесплатно! пиши !

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг, для души, с которыми можно быть собой , поржать

Москва → прогуляться, перекусить

хочу собрать компанию подруг 26+

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