Москва
Профиль пользователя Anna.s.i
О себе
Рисую мультяшные арт портреты почти даром ! пиши !
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
найти подругу, с которой можно поговорить обо всем, быть собой
Москва → пообщаться
рисую мультяшные арт портреты почти бесплатно! пиши !
Москва → пообщаться
рисую мультяшные арт портреты почти бесплатно! пиши !
Москва → прогуляться, перекусить
найти подруг, для души, с которыми можно быть собой , поржать
Москва → прогуляться, перекусить
хочу собрать компанию подруг 26+
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
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Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻
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