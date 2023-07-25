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Москва
Профиль пользователя AnnaP_travel

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О себе

Обожаю танцевальные опены (сальса, бачата), люблю активный отдых, путешествия, очень нравиться ходить в театр и на интересные выставки и фестивали

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь

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