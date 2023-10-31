Москва
Профиль пользователя AnnaMSK

фото пользователя AnnaMSK
фото #2 пользователя AnnaMSK

О себе

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю выпить авторских коктейлей на цветом

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nata1i
Москва → Другое

Ищу подруг!💕

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя Eli_grf
Москва → Другое

Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Milya
Москва → Другое

Ищу подруг🥰

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.