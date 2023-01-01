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Москва
Профиль пользователя AnnaII

фото пользователя AnnaII

О себе

Люблю слушать, гулять, читать и кофе.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу новую компанию)

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 169 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

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Москва → другое

Девочки хочу позвать вас на макияж совершено бесплатно мне нужны модели

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Москва → сходить на мероприятие

Поболтать, найти общие интересы.

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