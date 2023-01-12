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Москва
Профиль пользователя AnnaFeo

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О себе

Привет, мы семейная пара меня зовут Анна, мужа Илья.
Ищем тоже пару, для проведения совместных вечеров в кафе, в гостях, на природе и тд.
В выходные любим выпить вино или другие напитки, можем поиграть в настолки.
Есть собака корги, любим путешествовать, легкие на подъем.
Готовы общаться почти на все темы

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить в какой-нибудь уютный бар в центре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулось 38 участников

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