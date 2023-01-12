О себе

Привет, мы семейная пара меня зовут Анна, мужа Илья.

Ищем тоже пару, для проведения совместных вечеров в кафе, в гостях, на природе и тд.

В выходные любим выпить вино или другие напитки, можем поиграть в настолки.

Есть собака корги, любим путешествовать, легкие на подъем.

Готовы общаться почти на все темы