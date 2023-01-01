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Москва
Профиль пользователя AnnaBloss

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О себе

Работаю в IT. Увлекаюсь изучением психологии. Люблю музыку, петь, играть, занимаюсь вокалом.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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