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Москва
Москва
Профиль пользователя AnnaBloss
О себе
Работаю в IT. Увлекаюсь изучением психологии. Люблю музыку, петь, играть, занимаюсь вокалом.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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