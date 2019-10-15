Всем привет. Ищу людей с общими интересами для совместного отдыха => Итак, меня зовут Анна, по профессии я массажист и ЛФК методист. В основном, сосредоточена на работе. Я люблю в свободное время :природу, рыбалку, стреляю из лука, умеренной активности отдых, люблю животных ( есть собака ) , книголюб особенно люблю читать за чашечкой кофе/чая, киноман и музыкаман ( кстати, 22 октября иду на концерт фолк группы Мельница ) , люблю изучать историю и обычаи народов мира, толерантна, обожаю фэнтазии и фантастику. Хожу на массаж , занимаюсь ЛФК, пилатесом и йогой,люблю СПА, баню, хожу к психологу и изучаю психологию самостоятельно, люблю настольные игры, шарады, ,пою, танцую, очень любознательна. Волонтер в кризисном центре #ТыНеОдна и в приюте для животных. Ценю в людях : самоопределение, честность и ясное формулирование мыслей, не равнодушие, осознанностьи простоту.

Профиль обновлён 7 марта 2023 г.

Москва → Другое Яндекс говорит, что будет солнечно, +15)

Москва → Другое Пообщаться, потом погулять и потратить пушкинскую карту))

Москва → Другое А давайте поиграем в пейнтбол?)

Москва → Другое Ищу компанию или друга, поиграть в настолки, пообщаться.

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

Москва → Другое Обсудить книги или прогуляться по библиотекам

Москва → Другое Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽

Москва → Другое Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета

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