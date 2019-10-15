Москва
Профиль пользователя AnnaBerg
О себе
Всем привет.
Ищу людей с общими интересами для совместного отдыха =>
Итак, меня зовут Анна, по профессии я массажист и ЛФК методист. В основном, сосредоточена на работе.
Я люблю в свободное время :природу, рыбалку, стреляю из лука, умеренной активности отдых, люблю животных ( есть собака ) , книголюб особенно люблю читать за чашечкой кофе/чая, киноман и музыкаман ( кстати, 22 октября иду на концерт фолк группы Мельница ) , люблю изучать историю и обычаи народов мира, толерантна, обожаю фэнтазии и фантастику. Хожу на массаж , занимаюсь ЛФК, пилатесом и йогой,люблю СПА, баню, хожу к психологу и изучаю психологию самостоятельно, люблю настольные игры, шарады, ,пою, танцую, очень любознательна.
Волонтер в кризисном центре #ТыНеОдна и в приюте для животных.
Ценю в людях : самоопределение, честность и ясное формулирование мыслей, не равнодушие, осознанностьи простоту.
Профиль обновлён 7 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг)
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Женская тусовка
Общения простое
Прогуляться по центру Москвы
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Приятная компания) позитивное общение)
Погулять по городу, пообщаться
Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером
Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета
буду рада новым знакомым!
Прогуляться по музеону
Ищу друзей/компанию
Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽
Обсудить книги или прогуляться по библиотекам
Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…
Организация и проведение активного отдыха : 🧩
Ищу компанию или друга, поиграть в настолки, пообщаться.
А давайте поиграем в пейнтбол?)
Ищу рыбаков 😆
Душевненько прибухнуть
Сходить в Пушкинский, прогуляться, покушать где-то
Поищем классную живую музыку (инди-рок, фанк, соул)
Пообщаться, потом погулять и потратить пушкинскую карту))
Нужен стимулянт
Яндекс говорит, что будет солнечно, +15)
Посетить место где танцуют хакку
Прогуляться в центре
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