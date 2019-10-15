Москва
Профиль пользователя AnnaBerg

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О себе

Всем привет.
Ищу людей с общими интересами для совместного отдыха =>
Итак, меня зовут Анна, по профессии я массажист и ЛФК методист. В основном, сосредоточена на работе.
Я люблю в свободное время :природу, рыбалку, стреляю из лука, умеренной активности отдых, люблю животных ( есть собака ) , книголюб особенно люблю читать за чашечкой кофе/чая, киноман и музыкаман ( кстати, 22 октября иду на концерт фолк группы Мельница ) , люблю изучать историю и обычаи народов мира, толерантна, обожаю фэнтазии и фантастику. Хожу на массаж , занимаюсь ЛФК, пилатесом и йогой,люблю СПА, баню, хожу к психологу и изучаю психологию самостоятельно, люблю настольные игры, шарады, ,пою, танцую, очень любознательна.
Волонтер в кризисном центре #ТыНеОдна и в приюте для животных.
Ценю в людях : самоопределение, честность и ясное формулирование мыслей, не равнодушие, осознанностьи простоту.

Профиль обновлён 7 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

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Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

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Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

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Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

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Москва → Другое

Ищу девушек, увлекающихся психологией

маленькое фото пользователя MarinaGold
Москва → Другое

Приятная компания) позитивное общение)

маленькое фото пользователя Ralina
Москва → Другое

Погулять по городу, пообщаться

маленькое фото пользователя Ya_Dasha
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

маленькое фото пользователя Irina4
Москва → Другое

Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета

маленькое фото пользователя potato
Москва → Другое

буду рада новым знакомым!

маленькое фото пользователя Toma
Москва → Другое

Прогуляться по музеону

маленькое фото пользователя Stepan
Москва → Другое

Ищу друзей/компанию

маленькое фото пользователя Polina23
Москва → Другое

Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽

маленькое фото пользователя Grouse
Москва → Другое

Обсудить книги или прогуляться по библиотекам

маленькое фото пользователя Rika
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Организация и проведение активного отдыха : 🧩

маленькое фото пользователя Tema
Москва → Другое

Ищу компанию или друга, поиграть в настолки, пообщаться.

маленькое фото пользователя Slavannnn
Москва → Другое

А давайте поиграем в пейнтбол?)

маленькое фото пользователя IliyaGvard
Москва → Другое

Ищу рыбаков 😆

маленькое фото пользователя ProstoChel
Москва → Другое

Душевненько прибухнуть

маленькое фото пользователя ArtZ
Москва → Другое

Сходить в Пушкинский, прогуляться, покушать где-то

маленькое фото пользователя Smith
Москва → Другое

Поищем классную живую музыку (инди-рок, фанк, соул)

маленькое фото пользователя IndianBoy
Москва → Другое

Пообщаться, потом погулять и потратить пушкинскую карту))

маленькое фото пользователя Chechirdog
Москва → Другое

Нужен стимулянт

маленькое фото пользователя Alexander_Ivanov
Москва → Другое

Яндекс говорит, что будет солнечно, +15)

маленькое фото пользователя Lososixa
Москва → Другое

Посетить место где танцуют хакку

маленькое фото пользователя Yan_chernov
Москва → Другое

Прогуляться в центре

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