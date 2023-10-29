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Москва
Профиль пользователя Annabe

фото пользователя Annabe

О себе

Люблю классическую музыку и фолк-рок. Свободное время отдаю книгам, пешим прогулкам и, иногда, музеям и концертам. Могу под настроение посмотреть в кино триллер или драму.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💨 Кальян🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Хочу пойти на фестиваль Самайан в Glastonberry. Любители фолк-рока - отзовитесь!

Москва → сходить на мероприятие

Пойти в кино на триллер: "Анатомия падения", "Лукавый", или "Кошки-мышки".

маленькое фото пользователя Artemiy
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AndrewShark

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в филармонию на скрипку.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя nadiakirilova

Москва → прогуляться, перекусить

сходить на страшный квест без актёров

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alex_Kr

Москва → сходить на мероприятие

Фолк-фестиваль Самайн 27/29.10.23

Откликнулся 1 участник

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