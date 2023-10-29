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Москва
Москва
Профиль пользователя Annabe
О себе
Люблю классическую музыку и фолк-рок. Свободное время отдаю книгам, пешим прогулкам и, иногда, музеям и концертам. Могу под настроение посмотреть в кино триллер или драму.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль
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