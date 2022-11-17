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Москва
Профиль пользователя Annaa

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О себе

Я Анна мне 24 , живу то с подругой то одна , работаю в магазине одежды, рост 164 , ищу с кем погулять (выпить)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб
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