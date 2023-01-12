Москва
Профиль пользователя anna_v
О себе
Люблю музыку , пересылавшую зарубежные хиты 10х - Rihanna, Shakira, Panic at the disco и многое другое.
Занимаюсь танцами high heels, нравится ходить на спорт - занимаюсь в фитнес клубе DDX.
Люблю читать художественную литературу , разную - из последнего это Тени в раю Ремарка и Обитаемый остров братьев Стругацких.
Люблю анализировать свое и чужое поведение , люблю почитать или посмотреть что-то о психологии.
Люблю стендап! Смотрю на ютубе канал стендап клуба номер 1 и иногда хожу на мероприятия.
Пару лет назад выучилась на микробиолога , поработала и сейчас решила уйти в АйТи, переучиваюсь на датасаентиста.
Была в сети на прошлой неделе
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