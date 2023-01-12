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Москва
Москва
Профиль пользователя Anna_T
О себе
Открыта для общения и интересных встреч. ДА! - приятным беседам, прогулкам на природе, вкусным ресторанам, театрам( и всему культурному досугу)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр
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