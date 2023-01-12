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Москва
Профиль пользователя Anna_T

фото пользователя Anna_T

О себе

Открыта для общения и интересных встреч. ДА! - приятным беседам, прогулкам на природе, вкусным ресторанам, театрам( и всему культурному досугу)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

🍷 Алкоголь💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 284 участника

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Sailor

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Kenado

Москва → прогуляться, перекусить

Активно провести время с различной чередой событий

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Nikita6241

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться. Всегда рад новым знакомствам.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя sever

Москва → прогуляться, перекусить

В Лужники погонять на сноуборде

Откликнулся 1 участник

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