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Москва
☀ Ищу себя. По образованию экономист, потом проходила переквалификации по нутрициологии, массажу и соматической психологии. В настоящий момент, учусь также на психолога.
Москва
Профиль пользователя Anna_Pavlovna
О себе
☀ Ищу себя. По образованию экономист, потом проходила переквалификации по нутрициологии, массажу и соматической психологии. В настоящий момент, учусь также на психолога.
📜 Много читаю, в настоящее время, это больше медицинско-психологическая направленность литературы.
🎬 Люблю смотреть фильмы со смыслом и просто интересное кино.
🥊Занимаюсь боксом. Мне нравятся виды спорта связанные с единоборствами. Раньше занималась смешанными единоборствами, самбо.
🌲 Люблю проводить время на природе, прогулки с интересной беседой.
💡В попытках запустить свое дело, очень много идей.
🎸 Немного играю на гитаре.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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