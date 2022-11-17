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Москва
Профиль пользователя Anna_Pavlovna

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О себе

☀ Ищу себя. По образованию экономист, потом проходила переквалификации по нутрициологии, массажу и соматической психологии. В настоящий момент, учусь также на психолога.

📜 Много читаю, в настоящее время, это больше медицинско-психологическая направленность литературы.

🎬 Люблю смотреть фильмы со смыслом и просто интересное кино.

🥊Занимаюсь боксом. Мне нравятся виды спорта связанные с единоборствами. Раньше занималась смешанными единоборствами, самбо.

🌲 Люблю проводить время на природе, прогулки с интересной беседой.

💡В попытках запустить свое дело, очень много идей.

🎸 Немного играю на гитаре.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь
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