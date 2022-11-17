О себе

☀ Ищу себя. По образованию экономист, потом проходила переквалификации по нутрициологии, массажу и соматической психологии. В настоящий момент, учусь также на психолога.



📜 Много читаю, в настоящее время, это больше медицинско-психологическая направленность литературы.



🎬 Люблю смотреть фильмы со смыслом и просто интересное кино.



🥊Занимаюсь боксом. Мне нравятся виды спорта связанные с единоборствами. Раньше занималась смешанными единоборствами, самбо.



🌲 Люблю проводить время на природе, прогулки с интересной беседой.



💡В попытках запустить свое дело, очень много идей.



🎸 Немного играю на гитаре.