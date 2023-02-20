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Москва
Москва
Профиль пользователя Anna_o
О себе
Люблю йогу,котиков,кофе,прогулки,уютные вечера
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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Участие в других событиях
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