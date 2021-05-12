Руки творческие, голова думающая, жопа ищет приключений) 1. Лес, поход, грибы, палатка, горы, озера 2. Фортепиано, неоклассика, песни под гитару, концерты, фестивали 3. Детская психология, раннее развитие, эмоциональный интеллект, нейропсихология, контакт мама-ребенок 4. Психотерапия, телесная терапия, арт терапия, поиск смысла, жизнь как цель, разборы ситуаций и стратегий 5. Рукоделие, вязание руками, написание сказок, гончарное дело, рисование

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

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