О себе

Самое большое хобби - формула 1. Обожаю смотреть и обсуждать гонки, гонщиков, команды)

Люблю книги, собираю личную библиотеку из разных жанров от ромфанта до больших классических романов.

Синемаголик со стажем, люблю, много смотрю, разбираюсь, знаю режиссёров, слежу за кинопремиями и фестивальным кино (не только Оскар🫣).

В свободное время люблю гулять, посещать новые места, выставки, интересные кафе и рестораны. Плохо пою, но после двух бокалов шампанского, начинаю петь хорошо 😅