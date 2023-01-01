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Москва
Профиль пользователя Anna_Lya

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О себе

Самое большое хобби - формула 1. Обожаю смотреть и обсуждать гонки, гонщиков, команды)
Люблю книги, собираю личную библиотеку из разных жанров от ромфанта до больших классических романов.
Синемаголик со стажем, люблю, много смотрю, разбираюсь, знаю режиссёров, слежу за кинопремиями и фестивальным кино (не только Оскар🫣).
В свободное время люблю гулять, посещать новые места, выставки, интересные кафе и рестораны. Плохо пою, но после двух бокалов шампанского, начинаю петь хорошо 😅

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога
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