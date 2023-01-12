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Москва
Москва
Профиль пользователя Anna_Boleyn
О себе
Люблю весело проводить свободное время
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🏫 Учеба🪩 Ночной клуб😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🎭 Театр💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность
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