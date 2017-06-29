По зз стрелец 😈 страсть вторая натура. Рвануть встречать рассветы с бокалом вина)) насладиться клубничным мороженным - это мой путь сенсея. За крутое общение. Ищу интересных и ярких людей…

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

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