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Москва
Москва
Профиль пользователя Anna_Bek
О себе
Хочу начать обучение по ландшафтному дизайну. Люблю различные выставки , картинные галереи. Но не против и потусить в клубе)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино
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