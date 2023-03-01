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Москва
Профиль пользователя Anna_Bek

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О себе

Хочу начать обучение по ландшафтному дизайну. Люблю различные выставки , картинные галереи. Но не против и потусить в клубе)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на экскурсию в Ленинскую библиотеку)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina_s

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 28-36 лет 🌸

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Evgeniya36

Москва → сходить на мероприятие

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Откликнулось 12 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, близких по духу и интересам 32-37

Откликнулись 4 участника

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