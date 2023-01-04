Москва
Профиль пользователя anna_.6

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О себе

Анька,
рост 160
17 лет

Профиль обновлён 5 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Food
Сочи → Другое

Салют ! Очень тошно от бытовухи.

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