Я почти каждый день катаюсь на велосипеде, гуляю и катаюсь с друзьями, я очень добрая, милая, хорошая

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать

💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового

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