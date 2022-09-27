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Москва
Профиль пользователя Anna89

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О себе

Привет! Буду рада познакомиться с хорошими и весёлыми людьми, которые составят компанию где угодно: на прогулке, концерте, театре, кино, кафе, поездках куда-нибудь и т.д и т.п. Живу в Химках (Подрезково), работаю в Москве. Мне 34, не замужем, нравится готовить (а иногда не нравится), люблю рок (но последнее время подсела на Beatles!), пытаюсь учиться играть на гитаре))

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → собрать компанию
Компания на концерт
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться или сходить куда-нибудь

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