Москва
Профиль пользователя Anna567

фото пользователя Anna567

О себе

В свободное время люблю прогуляться, исследовать город, посещать выставки, кино, кафешки. Люблю смотреть сериалы и готовить))

Профиль обновлён 24 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

💰 Бизнес ✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу💝

Участие в других событиях

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Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

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Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

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Подруга нужна, девачкииии

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Найти подругу 🥹

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Прогуляться, перекусить

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ищу подружку

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Ищу компанию чтобы сходить на арома-девичник🌺😊

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