Москва
Профиль пользователя Anna567
О себе
В свободное время люблю прогуляться, исследовать город, посещать выставки, кино, кафешки. Люблю смотреть сериалы и готовить))
Профиль обновлён 24 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
💰 Бизнес ✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
ищу подружку
Москва → Другое
Ищу компанию чтобы сходить на арома-девичник🌺😊
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