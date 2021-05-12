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Москва
Профиль пользователя Anna.5

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О себе

Меня зовут Анна, иногда бывает грустно и одиноко.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пошлите прогуляемся в лес, за грибами 🤗

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Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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Москва → сходить на мероприятие

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

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Москва → прогуляться, перекусить

Безалкогольная вечеринка рок-н-ролла со знакомствами!

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