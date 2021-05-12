⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Anna.5
О себе
Меня зовут Анна, иногда бывает грустно и одиноко.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам