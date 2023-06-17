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Москва
Москва
Профиль пользователя Anna14
О себе
Меня зовут Анна, мне 24. Ищу новые интересные знакомства, для совместного развития. Я общительная, позитивная, лёгкая на подъем. Люблю активный отдых(спорт, йога, приключения, живописные места), культурные мероприятия (концерты, театр, выставки, модные показы, вечеринки), нравится рисовать, фотосессии на определённую тематику, люблю готовить и кулинарить. Увлекаюсь психологией и саморазвитием.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться
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