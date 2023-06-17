Москва

Профиль пользователя Anna14

О себе Меня зовут Анна, мне 24. Ищу новые интересные знакомства, для совместного развития. Я общительная, позитивная, лёгкая на подъем. Люблю активный отдых(спорт, йога, приключения, живописные места), культурные мероприятия (концерты, театр, выставки, модные показы, вечеринки), нравится рисовать, фотосессии на определённую тематику, люблю готовить и кулинарить. Увлекаюсь психологией и саморазвитием.

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