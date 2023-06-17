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Москва
Профиль пользователя Anna14

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О себе

Меня зовут Анна, мне 24. Ищу новые интересные знакомства, для совместного развития. Я общительная, позитивная, лёгкая на подъем. Люблю активный отдых(спорт, йога, приключения, живописные места), культурные мероприятия (концерты, театр, выставки, модные показы, вечеринки), нравится рисовать, фотосессии на определённую тематику, люблю готовить и кулинарить. Увлекаюсь психологией и саморазвитием.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

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События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на мероприятие(театр, мастер-класс, выставка, концерт)

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Откликнулось 5 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по интересным местам, сходить на концерт, пообщаться в кафе)

маленькое фото пользователя NataliAnuf
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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 111 участников

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулось 26 участников

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