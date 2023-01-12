В моей жизни часто все происходит очень спонтанно, нравятся путешествия и узнавать что-то новое, приключения. Люблю жасминовый чай, читать книги, в основном фантастику, кемпинг, театр, гольф. Хочу сходить на картинг, в тир, в веревочный парк, прыгнуть с парашютом, полетать в аэротрубе.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор

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