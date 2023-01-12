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Москва
Профиль пользователя Anka11

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О себе

Люблю много и долго гулять по городу / лесу или где угодно. Катаюсь на роликах и занимаюсь йогой. Люблю театры, музеи, выставки и другие активности :)

Отношений не ищу, только дружеские знакомства :)

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

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Создание woman community 💛
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