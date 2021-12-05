Москва
Профиль пользователя Anjjjj

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О себе

25 лет, все жизнь жила в Сочи.
Первый год живу в Москве.
Хотелось бы найти друзей по душе.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

маленькое фото пользователя Raamzzik
Москва → Другое

Ребят , кто хочет сегодня сгонять в клуб ?

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