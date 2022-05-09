Я Аня ;) мне 32. Если кому важно , то я не замужем, детей нет. Весёлая, искренняя и без лишних заморочек ;) и в людях ценю тоже самое. Люблю читать фентези, прогулки по городу, теарты, кино, выставки, музеи и получать эмоции !

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

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