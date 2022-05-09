Москва
Профиль пользователя Anita14
О себе
Я Аня ;) мне 32. Если кому важно , то я не замужем, детей нет. Весёлая, искренняя и без лишних заморочек ;) и в людях ценю тоже самое. Люблю читать фентези, прогулки по городу, теарты, кино, выставки, музеи и получать эмоции !
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Познакомиться с классными людьми :)
Пообщаться на любые темы
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Проект по Психологи Отношений
Обсудить историю из жизни
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Ищу подруг
Бунинские луга
Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Друзьяшки найдитесь
поболтать, обсудить что угодно
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Вопрос жизни и смерти
Хочу найти подругу)заходи в профиль
Найти родственную душу 😊такое возможно?
Давайте прогуляемся в Москве
Ищу подруг)разделить общие интересы и составить приятную компанию
Слушать и делиться музыкой drum&bass.
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