Москва
Профиль пользователя Anisija
О себе
Занимаюсь танцами, преподаю английский/немецкий, развиваю свою онлайн школу ❤️
Люблю шумные тусовки, душевные разговоры под винишко обо всем ❤️🔥 эмпат, умею слушать, могу поддержать, когда плохо ❤️🩹
Профиль обновлён 4 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
Найти подругу🙃
Ищу подруг🐣
Подруга нужна, девачкииии
Девкиии, я за любой кипишь
Ищу подруг
Ищу пидружку 🦋
Ищу близких по духу подруг👯♀️🌺
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