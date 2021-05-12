Москва
Профиль пользователя Anisija

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О себе

Занимаюсь танцами, преподаю английский/немецкий, развиваю свою онлайн школу ❤️

Люблю шумные тусовки, душевные разговоры под винишко обо всем ❤️🔥 эмпат, умею слушать, могу поддержать, когда плохо ❤️‍🩹

Профиль обновлён 4 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы

Участие в других событиях

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Подруга нужна, девачкииии

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Девкиии, я за любой кипишь

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Ищу пидружку 🦋

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Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

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