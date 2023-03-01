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Москва
Спорт - пробежки, тренажерка, горный туризм, пешие походы .
Москва
Профиль пользователя Aniriz
О себе
Спорт - пробежки, тренажерка, горный туризм, пешие походы .
Люблю посещать театры (классические постановки), бары с живой музыкой
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать
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