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Москва
Профиль пользователя Aniriz

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О себе

Спорт - пробежки, тренажерка, горный туризм, пешие походы .
Люблю посещать театры (классические постановки), бары с живой музыкой

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулись 44 участника

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