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Москва
Профиль пользователя Aniri11_04

фото пользователя Aniri11_04

О себе

Привет. Уже 6 год живу в Питере, есть молодой человек. Хочется найти себе подруг, так как так и не срослось среди знакомых на дружбу.
Стеснительная первое время.
В свободное время люблю плести из бисера, вышику, занимаюсь макраме, когда-то училась играть на укулеле, сейчас пока лежит, ждёт своего часа).
Работаю 5/2 и учусь (бонч) , поэтому пока что ищу друзей скорее для общения по интернету, с января 24 года будет только работа и станет больше свободного времени)
Люблю активный отдых, вылазки за город, но собственного автомобиля не имею, только если каршеринг. Так же люблю прзависать в завежениях, но не очень люблю походы по магазинам.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎭 Театр🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочется пообщаться не только с молодым человеком)

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулось 14 участников

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