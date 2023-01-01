О себе

Привет. Уже 6 год живу в Питере, есть молодой человек. Хочется найти себе подруг, так как так и не срослось среди знакомых на дружбу.

Стеснительная первое время.

В свободное время люблю плести из бисера, вышику, занимаюсь макраме, когда-то училась играть на укулеле, сейчас пока лежит, ждёт своего часа).

Работаю 5/2 и учусь (бонч) , поэтому пока что ищу друзей скорее для общения по интернету, с января 24 года будет только работа и станет больше свободного времени)

Люблю активный отдых, вылазки за город, но собственного автомобиля не имею, только если каршеринг. Так же люблю прзависать в завежениях, но не очень люблю походы по магазинам.