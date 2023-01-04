Дизайнер, отаку, меломан. Не люблю бесцельно гулять, но всегда "за" посещение фестивалей, баров, музеев и т.д. Меня можно найти в ВК по ссылке https://vk.com/yana_mimi

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Москва → сходить на мероприятие Не с кем справлять нг

Москва → Другое Новый год. Хогвартс и рок музыка)

Москва → Другое Кто на нг тоже один ?

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

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