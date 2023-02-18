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Москва
Москва
Профиль пользователя Anika
О себе
Буду рада подружиться, люблю качественный Нетворкинг и обмен опытом 🚀
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр
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