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Москва
Профиль пользователя Anika

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О себе

Буду рада подружиться, люблю качественный Нетворкинг и обмен опытом 🚀

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

найти близких подружек, по душе)

маленькое фото пользователя Irochka
маленькое фото пользователя Vvv_ann
маленькое фото пользователя EkateRina_23
маленькое фото пользователя Anastasy
маленькое фото пользователя Valkiriya
маленькое фото пользователя Tanya96
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 232 участника

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 125 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулись 74 участника

маленькое фото пользователя Hanna_show

Санкт-Петербург → другое

Ищу новых подруг

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Didi3011

Москва → собрать компанию

Ищу подруг/друзей для душевного общения и совместного времяпровождения

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → прогуляться, перекусить

приглашаю в наше уютное коммьюнити для общения и новых друзей)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Orehova_Yana

Москва → прогуляться, перекусить

Найти классных людей для общения

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе, обсудить женские штучки👌 Девочки 19-24🙏

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя DianaKi

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь девочками💅🌸

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Toria

Москва → другое

Найти подругу, которая будет на одной волне)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя truemarrie

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в клуб, на выставку, в театр

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Aripkv

Москва → прогуляться, перекусить

хочу найти подруг 🥹

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → прогуляться, перекусить

Новые знакомства и совместный досуг на разные темы

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить куда-то девочками 💅🏼

Откликнулись 3 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по вечерней Москве в приятной компании

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