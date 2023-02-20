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Москва
Москва
Профиль пользователя Angy
О себе
Хочу найти подругу/друга на районе для соседского общения.Есть собака. Люблю вино и классные веселые компании.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр💃 Потанцевать💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт
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