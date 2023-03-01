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Москва
Профиль пользователя Angelinocha

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О себе

Очень люблю поп музыку и зарубежную, особенно нравится Звонкий и Lana Del Rey

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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