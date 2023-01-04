Я очень люблю Феникс, особенно ДМО. Люблю Душечкин, пытаюсь выйти из артблока, начать писать фанфики и рисовать. Иногда появляются рандомные шутки, в том числе и про смерть. Есть зависимость от кофеина, жду сердечный приступ. Душнила, прям вообще душнила. Тем немного, социальных навыков тоже, обычно эгоистично себя веду. Посредник INFP-T. Очевидно везде подчёркиваю, что я из группы Дипломатов. Усть-Каменогорск. Мне говорят про талант текста, хорошее чувство ритма (но не ноты), а бабушка говорит, что я могла бы быть гадалкой. Все кто лежал в стационаре пишите, сравним опыт. Кошка! Сильвер. Мальчик, три года полных, кастрирован, порода бриташка. Домашнее обучение, друзей нет. 🧁

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Усть-Каменогорск → другое Человечек для своеобразной ролевой без бюджета или АртБатла.

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