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Москва
Профиль пользователя Angelina_mint

фото пользователя Angelina_mint

О себе

Очень люблю видеоигры, Геншин Импакт, смотрю аниме, одно из моих любимых укрась прощальное утро цветами обещания. Хочу начать развиваться, найти новые увлечения, хобби и многое другое.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по магазинам, пофоткаться и посидеть в кафе

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маленькое фото пользователя Maria88
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Styusha
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, пойдемте посидим попьем кофе/сходим в кино/куда угодно❤️

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя varabar

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по секондам, сходить в музей

Откликнулось 13 участников

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