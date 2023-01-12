Москва
Профиль пользователя Angelina_Angel

фото пользователя Angelina_Angel

О себе

Люблю петь в караоке, танцевать по настроению

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Потусить, потанцевать

Москва → прогуляться, перекусить

потусить в клуб

Москва → другое

Ищу девчонок,чтобы попить винишка,потусить, потанцевать в клубе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

маленькое фото пользователя Roma_Mus
Москва → Другое

Прокатиться по Москве на машине, с остановками для кофе-брейка

маленькое фото пользователя Manul
Москва → Другое

Хочу в клуб сейчас, кто-то тусит или готов составить компанию?

маленькое фото пользователя Eldurano
Москва → Другое

В ночной клубе, кто готов??

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