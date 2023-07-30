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Москва
Профиль пользователя Angelina_2007

фото пользователя Angelina_2007

О себе

Я та самая ученица 11 класса,которая уже задолбалась от этой школьной жизни.Люблю слушать музыку,особенно ЛСП и Pharaon.Меня никто не понимает,люди помогите 🫶

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Тула → пообщаться

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