Москва

Профиль пользователя Angelina_2007

О себе Я та самая ученица 11 класса,которая уже задолбалась от этой школьной жизни.Люблю слушать музыку,особенно ЛСП и Pharaon.Меня никто не понимает,люди помогите 🫶

Была в сети на прошлой неделе

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