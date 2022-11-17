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Москва
Профиль пользователя angelina9781

фото пользователя angelina9781

О себе

Ищу парня для приятного времяпрепровождения. Прогуляться вечером за чашечкой кофе. Дальше больше)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Я хочу пообщаться онлайн, возможно позже встретиться, попить кофе)

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Откликнулись 4 участника
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