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Москва
Москва
Профиль пользователя angelina9781
О себе
Ищу парня для приятного времяпрепровождения. Прогуляться вечером за чашечкой кофе. Дальше больше)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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